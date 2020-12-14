Karamollaoğlu, Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Karamollaoğlu, Babacan'ı ziyaret etti

14.12.2020 16:57
Karamollaoğlu, Babacan'ı ziyaret etti, System.String[]

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "29 Aralık Salı günü birinci olağan büyük kongremizi yapma kararı aldık.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "29 Aralık Salı günü birinci olağan büyük kongremizi yapma kararı aldık. Biz, mümkün olan en kısa zamanda olası bir seçime hazır olmak istiyoruz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberindeki heyetle Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşme sonrası genel başkanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu ve heyetinin "hayırlı olsun" ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirten Ali Babacan, görüşmede, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, çözüm önerilerini konuştuklarını ifade etti.

Temel Karamollaoğlu da DEVA Partisine dostluk ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek DEVA'nın Türkiye'nin problemlerinin çözümüne katkıda bulunacağını ümit ettiklerini, ziyaretlerinin belli zaman aralığıyla devam edeceğini söyledi.

Babacan ve Karamollaoğlu açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Görüşmenizde erken seçim ve güçlendirilmiş parlamenter sistem gündeme geldi mi?" sorusunu Karamollaoğlu, "Daha ileriki aylarda bu konular mutlaka istişare edilecek. Hem siyasi partiler kendi içlerinde hem de bilahare birlikte bu konuları ele alacaklar ama bu sefer erken seçim konusu gündeme gelmedi. Herhalde erken seçim beklemediğimiz için hiç gündeme gelmedi." diye yanıtladı.

Ali Babacan da aynı soruya "29 Aralık Salı günü birinci olağan büyük kongremizi yapma kararı aldık. 43 ilimizdeki il kongresinden sonra diğer illerin tamamlanmasını beklemeden büyük kongreyi yapmaya karar verdik. Biz, mümkün olan en kısa zamanda olası bir seçime hazır olmak istiyoruz." cevabını verdi.

Babacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesiyle her alanda sorunlarının büyüdüğünü savunarak güçlü parlamento, yargı ve denetim fonksiyonunun olduğu bir sistemin yeniden tasarlanması gerektiğine işaret etti.

"Ülkenin sorunlarını bir an önce çözün"

"HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmalar var. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ortak görüşünüzün 'özgürlük' olduğunu ifade ettiniz. HDP'nin PKK ile ilişkisi üzerinden bir kapatma davasına nasıl bakarsınız?" sorusu üzerine Babacan, siyasi partilerle ilgili hukuk sürecinin tarafsız ve bağımsız yargı tarafından yürütüldüğünü anımsattı.

Türkiye'nin şu anda "düşman üretmek" üzerinden yönetilmeye çalışıldığını ileri süren Babacan, "Karşıtlıklar üzerinden siyaset üretiliyor. Hem iktidarın büyük ortağına hem de diğer ortaklarına çağrı yapmak istiyorum, şu ülkenin sorunlarını bir an önce çözün. İnsanlar işsiz, gençlerimiz yarınlarını başka ülkelerde aramaya başladı, esnafımız kepenk indirmeye başladı." şeklinde konuştu.

Temel Karamollaoğlu da "Asgari ücretin tespiti noktasında son beklentiniz nedir?" sorusu üzerine, asgari ücretin açlık sınırında olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Asgari ücrete her sene enflasyonun üstünde zam yapılması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Ümit ederim ki Sayın Bakanın bugün basına yansıyan düşünceleri asgari ücretin tespitinde temel kriter olmaz. Çünkü Sayın Bakan, 'Türkiye'de yoksulluğun olmadığını, hamdolsun bütün bu problemlerin üstesinden gelindiğini' ifade etti. Yani nerede yaşıyor ben anlayamadım." dedi.

Babacan da aynı soruya, asgari ücretin artışında gerçek enflasyonun baz alınması gerektiğini söyledi.

Ali Babacan, Türkiye, Aralık, Salı, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

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