Karamollaoğlu bayram namazını Ankara'da kıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararına yönelik, "Kısa zamanda...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararına yönelik, "Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak böyle bir karar aldı zannediyorum." dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bütün kardeşlerimizin, ülkemizde yaşayan herkesin bayramını tebrik ediyorum. Cenabıhak daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin bizlere. İnşallah bu bayramı huzur içinde atlattık, bundan sonraki bayramlara da huzur içinde kavuşuruz. Bundan sonra gelecek olan yakında seçimler var, o seçimlere kadar da ülkemizde huzur ve barış hakim olur. Onu temenni ediyoruz, kardeşlik havası içinde inşallah bir seçimi de birlikte atlatmış oluruz."

YSK'nin yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin kararı

Karamollaoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararını değerlendirdi.

Söz konusu karar için "İnşallah hayırlı olur." diyen Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Ben sandık kurulu üyelerinin bu seçimde hile yaptıklarını zannetmiyorum ama hatalar yapılmış olabilir, yanlışlıklar olabilir. Onlarla ilgili verilecek cezai hüküm varsa o da verilir. Ancak tabii şu kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi de kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak çünkü bütün partiler üye verecek, tekrar görevliler belirlenecek valilik tarafından vesaire. Bunlar biraz daha prosedürü uzatacağı için böyle bir karar alındı zannediyorum. Ümit ederim ki sandık başlarında bulunanlar da bu sefer geçmişe nazaran daha titiz davranırlar, bu sefer herhangi bir hata, herhangi bir müdahale olmaz inşallah."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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