Karamollaoğlu: Belediyecilik nasıl olur göstereceğiz
2 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "İnşallah yeniden geleceğiz.
Saadet Partisi
Genel Başkanı Karamollaoğlu, "İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye
'mize, bütün İslam alemine göstereceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:53
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