Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Belediyecilik nasıl olur göstereceğiz

Karamollaoğlu: Belediyecilik nasıl olur göstereceğiz

2 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "İnşallah yeniden geleceğiz.

Karamollaoğlu: Belediyecilik nasıl olur göstereceğiz, System.String[]
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye'mize, bütün İslam alemine göstereceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:53 

Türkiye, Saadet Partisi, Ekonomi
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