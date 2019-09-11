Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir
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Karamollaoğlu bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

1 saat önce

Karamollaoğlu: Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedirSAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim için annelerin evlat acısı, her türlü tartışmanın üstündedir.

Karamollaoğlu: Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim için annelerin evlat acısı, her türlü tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Karamollaoğlu, "ABD askerleri ile bizim askerlerimiz beraberce devriye geziyorlar. ABD'nin olduğu hiçbir yer ne güvenlidir ne de huzurludur" dedi.

'ANNELERİN ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM'

Karamollaoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini, Türkiye'nin bu tür kalkışma ile bir daha karşılaşmaması temennisinde bulundu. Kendisinin de 12 Eylül mağduru olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"12 Eylül demek, aslında o zaman içinde anaların, çocuklarından koparılması demekti. Kimi gencimiz işkencede, kimi gencimiz darağacında can verdi. Bugün hala akıbeti meçhul olanlar var. Türkiye ne yazık ki yıllar boyu anaların yüreklerinde acının yoğun olduğu bir ülke durumunda. İşte bunun son örneği, Diyarbakır'da kaçırılan evlatları için eylem yapan anneler. Bizim için annelerin evlat acısı, her türlü tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Annelerin evlatları için yaptığı mücadeleyi en mukaddes mücadelelerden biri olarak gördüğümüzü de belirtmek istiyorum. Bu sebeple Diyarbakır annelerinin acısını da cumartesi annelerinin acısını da yürekten paylaşıyorum."

'NEDEN 7 YIL BEKLENDİ'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yargılandığı davada 9 yıl 8 ay hapis cezasına değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bir tweet atıyorsunuz, cezası 7 yıl sonra kesiliyor. Eğer suç unsuru var ise neden o zaman yargıya intikal ettirilmedi, neden 7 yıl beklenildi. Bu soruyu ister istemez kendi kendimize sorma mecburiyeti hissediyoruz. Suçlamalar, ceza talepleri ciddi. 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay ceza kesildi, bir il başkanına, seçimlerin hemen arkasından. Eğer 7 yıl önce atılan tweetler ortaya dökülecekse birilerinin insan içine çıkacak yüzü kalmaz."

Haber: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

Karamollaoğlu bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

Amerika Birleşik Devletleri, Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
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