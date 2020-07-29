Karamollaoğlu: Bu bayramda bir olalım - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye son yıllarda hiç olmadığı kadar kutuplaştı, kamplaştı, bölündü. İşte hepimiz için bir fırsat. Gelin bu bayramda bir olalım, birlik olalım" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Kurban Bayramı'nda İslam ülkelerinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Ne yazık i İslam alemi kan revan içinde. Neredeyse çatışma olmayan yer kalmadı. Neredeyse herkes çatışmaya muhatap oluyor bu da insanların acı çekmesi manasına geliyor. Bizim açlıktan, sefaletten sıkıntı çeken mazlumlara da el uzatmamız lazım. Birçok yardım kuruluşumuz bu konuda gayret gösteriyorlar. Şu hususu da vurgulamak istiyorum. Uygur bölgesi giderek artan endişelerle gündemimizde yer alıyor. Çin'in burada yaptığı zulmü kabul etmek mümkün değil. Burada tam bir soykırıma gidiliyor, kimlikler değiştiriliyor" dedi.

'KİMSE KİMSEYİ ANLAMAK İSTEMİYOR'Karamollaoğlu, bugün Türkiye'nin genel tablosuna bakıldığı zaman küskünlük ve husumet havası görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Birbirimize karşı bir türlü tebessüm etmeye yanaşamıyoruz. Bunun da en büyük sebebi siyasetin dili ve siyasetçilerin tavrı. Türkiye son yıllarda hiç olmadığı kadar kutuplaştı, kamplaştı, bölündü. Herkes kendi mahallesine kulak kesilmiş durumda. Kimse kimseyi anlamak ve dinlemek istemiyor. İşte hepimiz için bir fırsat. Gelin bu bayramda bir olalım, birlik olalım. Başta siyasetin dilini değiştirelim, çatışma dili yerine müzakere, dostluk ve merhamet dilini kuşanalım. İnanıyorum ki eğer bunu yaparsak hepimiz için bayramımız bayram olacaktır."