Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: "Çağrımız, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun 82 milyon ülke evladınadır "
Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: 'Çağrımız, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun 82 milyon ülke evladınadır '

Karamollaoğlu: "Çağrımız, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun 82 milyon ülke evladınadır "

7 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisi'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7'nci Olağan Büyük Kongresinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisi'nin Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan 7'nci Olağan Büyük Kongresinde konuştu.

Karamollaoğlu: Çağrımız, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun 82 milyon ülke evladınadır

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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