Karamollaoğlu: "Caydırıcı Cezalar Yalnızca Şiddeti Engelleyebilir. - Son Dakika
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Karamollaoğlu: "Caydırıcı Cezalar Yalnızca Şiddeti Engelleyebilir.

06.07.2022 23:16
Karamollaoğlu: "Caydırıcı Cezalar Yalnızca Şiddeti Engelleyebilir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın ve İstanbul’da avukat Servet Bakırtaş’ın öldürülmesine ilişkin; “Şiddet, sosyal ve ekonomik temelleri olan bir sorundur ve yalnızca kanunlarla bitirilebilecek bir şey değildir. Caydırıcı cezalar yalnızca şiddeti engelleyebilir. Şiddeti ortaya çıkaran faktörler çözülmeden şiddet sorununa çözüm bulmak da mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın ve İstanbul'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine ilişkin; "Şiddet, sosyal ve ekonomik temelleri olan bir sorundur ve yalnızca kanunlarla bitirilebilecek bir şey değildir. Caydırıcı cezalar yalnızca şiddeti engelleyebilir. Şiddeti ortaya çıkaran faktörler çözülmeden şiddet sorununa çözüm bulmak da mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine ilişkin mesaj yayınladı. Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"CAYDIRICI CEZALAR YALNIZCA ŞİDDETİ ENGELLEYEBİLİR"

"Son zamanlarda ne yazık ki şiddet haberlerine daha fazla şahit oluyoruz. Son olarak Konya'da bir doktor ve poliklinik sekreteri ile İstanbul'da bir avukat silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Şiddet, pek çok yönden mücadele edilmesi gereken toplumsal bir sorundur. Özellikle son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelen şiddet sağlık sistemimiz için de bir tehdit haline gelmiştir. Fakat can güvenliği riskiyle mesleklerini icra etmeye gayret eden sağlık çalışanlarının sesi tüm bu olanlara rağmen duyulmuyor. Sağlık çalışanları sağlık sistemimizin temel direğidir. Bu direk artık sallanıyor! Hükümet, olan biteni görmezden gelip 'giderlerse gitsinler' diyerek sağlıkçılara rest çekeceğine sorunları çözmek için biran evvel somut adımlar atmalıdır.

Bilinmelidir ki şiddet sosyal ve ekonomik temelleri olan bir sorundur ve yalnızca kanunlarla bitirilebilecek bir şey değildir. Caydırıcı cezalar yalnızca şiddeti engelleyebilir. Şiddeti bitirmek istiyorsak şiddeti ortaya çıkaran faktörlere çözüm bulmalıyız. Şiddeti ortaya çıkaran faktörler çözülmeden şiddet sorununa çözüm bulmak da mümkün değildir."

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Kaynak: ANKA

Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: 'Caydırıcı Cezalar Yalnızca Şiddeti Engelleyebilir. - Son Dakika

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