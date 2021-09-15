Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor - Son Dakika

Basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "Bundan önceki Cumhurbaşkanı adaylığına karşı ittifak olarak Ekmeleddin İhsanoğlu çıkmıştı. Millet İttifakı'nda neden Temel Karamollaoğlu ismi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçmiyor?" diye soruldu.

YAŞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

İlerleyen yaşını öne sürerek böyle bir yükün altına girmenin zor olacağını belirten Karamollaoğlu, "Yaş belli bir noktaya geldikten sonra bu kadar ağır bir yükün altına hele hele gönüllü girmek kolay olan bir iş değil. Bundan dolayı da bu sadece bir temenni" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şanlıurfa'da seçimlerden önce 14 Haziran 2018'de, üçü Şenyaşar Ailesi'nden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti. Seçimlere kan karışması asla kabul edilebilecek bir durum değildir.

Bu hadiseler tam olarak araştırılmalı ve ciddi tedbirler alınmalıdır. Eşi ve iki evladını kaybeden acılı bir anne Emine Şenyaşar ise aylardır küçük bir A4 kağıdına yazdığı adalet yazısı ile birlikte adliye önünde nöbet tutuyor ve maalesef sesini aylardır ilgililere ve yetkililere duyuramadı. Yeterince acı yaşayan Emine Hanım hakkında bir de Ak Partili vekile hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış. Adalet arayan bir insanın mazlum ve mağdur bir hanımefendinin böylesine bir muameleye maruz kalması vicdanları derinden yaralamaktadır.

"ADALETİ TESİS EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

Saadet Partisi olarak Cumartesi Anneleri'nin de, Diyarbakır Anneleri'nin de Emine Şenyaşar gibi mağdurların da davalarını kendi davamız kabul edeceğiz ve sonuna kadar bu olayların üzerine gideceğiz. İş başına geldiğimizde adaleti tam ve kâmil manada tesis edeceğimizin sözünü veriyoruz.

"BUNUN SORUMLUSU İKTİDARDIR"

Öğrencilerin en büyük derdi kalabilecekleri ev veya yurt bulmaktır. Bulanların da tutma durumu çok zor çünkü enflasyon en çok öğrenci ve velileri vurmuş görünüyor. Yüz yüze eğitim yapacağız diyorlar sonra derslerin bir kısmı online olacak deniliyor. Hatta 6 dersin 1'i yüz yüze yapılacak iddiaları var. Bu adeta insanlarla dalga geçmektir. Ne öğrenciler ne veliler ekonominin bu halde olmasının müsebbibi değil! Bunun sorumlusu yanlış ekonomi yönetimi yapan iktidardır. Bu yüzden iktidar zor durumda olan aileler ve öğrencilerin yanında olmalıdır.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMEN DİYE BİR PROBLEMİMİZ KALMAYACAK"

2019'da 40 bin 925 öğretmen ataması yapılırken 2020 yılında sadece 20 bin atama yapıldı. Artması gereken rakam yarı yarıya düşmüş! Ancak bunun hemen ardından 15 bin yeni atama yapacağız denilerek ek atama algısı oluşturuluyor. Bugün iktidar kendisinin en az 140 bin öğretmene ihtiyacı olduğunu biliyor ancak 80-85 puan alan öğretmenler bile hala atama bekliyor. Biz Saadet Partisi olarak şunu taahhüt ediyoruz kadrolardaki boşluklar doldurulacak, atanamayan öğretmen diye bir problemimiz kalmayacak.

"MERKEZ BANKASI'NIN DİBİ DELİNDİ"

İktidarın ekonomideki sorunları çözmesini bir kenara bırakın, sorunları doğru bile tespit edemiyorlar. 2020 yılı sonunda geniş işsizlik oranı %28,4 olmuştu. Bütün istatistik düzeltmelere rağmen 2021 yılı Temmuz ayı geniş işsizlik oranı %23,6 olarak ilan edildi! Bu demek oluyor ki her dört kişiden biri işsizdir, aşsızdır. Orta Vadeli Program'a göre önümüzdeki üç yılda da bütçe açıkları artarak devam edecektir. 2020 yılında tam 175,3 milyar TL bütçe açığı verilmiştir. 2023 yılında ise bütçe açığının 290,2 milyar TL olması öngörülüyor. Merkez Bankası rezervleri eridi. Biliyorsunuz birileri bir numara çevirdi ve Merkez Bankası'nın dibi delindi.

Merkez Bankası artık rezerv bulunduramıyor. Başkasının parasını kasaya koyuyor sonra diyor ki açığı fazla verdik, hadi oradan. 2020 yılında halkın alın terinden alınan vergilerin 142,1 milyar TL'si faiz olarak ödendi. Bu rakam OVP'ye göre 2023 yılında 304,5 milyar lira olacaktır. 2020'de bütçeden faize ödenen tutar 142,1 milyar TL iken aynı dönemdeki yatırım harcaması 130,7 milyar TL olmuştur. Kişi başına düşen milli gelir 2020 yılında 8600 dolar seviyelerine kadar inmiştir yani insanımızın ekmeği her geçen yıl daha da küçülmüştür. Birileri enflasyon mu faizi doğurur, faiz mi enflasyonu diye tartışırken enflasyon da faiz de aldı başını gitti.

"YOL YAPARAK EKONOMİYİ DÜZELTEMEZSİNİZ"

Vatandaş maalesef bu problemleri derinden yaşıyor ama iktidar bu duruma tamamen yabancı. Külliyede yaşayanlar çarşı ve pazarın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Sporcuların bile banka yönetim kuruluna atandığı bir dönemi yaşıyoruz. Evet, güreşte alıyor adamın sırtını yere vuruyor ama kimse bankada güreşmiyor ya. Vatandaş bu kış ödeyeceği faturaları düşünüyor. Siz bu dertleri yokmuş gibi görmeye devam ederseniz bu problemler ortadan kalkmaz.

Yol yaparak, havaalanı yaparak ekonomiyi düzeltemezsiniz. Borç arttıkça faizleri indiremezsiniz. Ekonomiye katkı sağlamayan, üretimi artırmayan, fiyatları aşağıya çekmeyen her yatırım israftır. Saray yapmak israftır. Vatandaş evinin kirasını ödeyemezken adaleti sarayda nasıl ararsın ya.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Üç şeyi yapmakla işe başlamalısınız. Yolsuzluğu önleyeceksiniz. Rüşvete son verdireceksiniz. İsraftan vazgeçeceksiniz. Bu millet bize bir gün görev verdiğinde çözülmeyecek gibi görünen bütün bu problemler nasıl çözülürmüş göstermekte kararlıyız. Tek isteğimiz iktidarda bulunan arkadaşlarımızın bu söylediklerimizi hakaret gibi görmeden dinleyerek araştırdığını görmektir. Sayın Cumhurbaşkanı 4 kişilik bir aileye üç öğün çay simit ısmarlasın o zaman o aile asgari ücretle karnını doyurabiliyor mu hep beraber görelim?"