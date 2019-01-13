Karamollaoğlu'dan 'savunmada' özelleştirme eleştirisi

Karamollaoğlu savunma sanayisiyle ilgili, "Efendim bu işi özel sektör yapıyor.

Karamollaoğlu savunma sanayisiyle ilgili, "Efendim bu işi özel sektör yapıyor. Yapsın. Ama o yaptıktan sonra siz bu işleri bırakabilirsiniz. Savunma sanayi stratejik bir alandır. Buradan vazgeçerseniz dışarıya bağımlı olursunuz." dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı

Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildiği Sırada Görüntülendi

Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı