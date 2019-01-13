Karamollaoğlu'dan 'savunmada' özelleştirme eleştirisi
48 dakika önce
Karamollaoğlu savunma sanayisiyle ilgili, "Efendim bu işi özel sektör yapıyor.
Karamollaoğlu savunma sanayisiyle ilgili, "Efendim bu işi özel sektör yapıyor. Yapsın. Ama o yaptıktan sonra siz bu işleri bırakabilirsiniz. Savunma sanayi stratejik bir alandır. Buradan vazgeçerseniz dışarıya bağımlı olursunuz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:56
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