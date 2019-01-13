Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'dan 'savunmada' özelleştirme eleştirisi

Karamollaoğlu'dan 'savunmada' özelleştirme eleştirisi

48 dakika önce

Karamollaoğlu savunma sanayisiyle ilgili, "Efendim bu işi özel sektör yapıyor.

Karamollaoğlu'dan 'savunmada' özelleştirme eleştirisi, System.String[]
Karamollaoğlu savunma sanayisiyle ilgili, "Efendim bu işi özel sektör yapıyor. Yapsın. Ama o yaptıktan sonra siz bu işleri bırakabilirsiniz. Savunma sanayi stratejik bir alandır. Buradan vazgeçerseniz dışarıya bağımlı olursunuz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:56 

Ekonomi
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