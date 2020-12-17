Karamollaoğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Davutoğlu, Türkiye'nin genel meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Amerikan ambargosu ve AB yaptırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Bu yaptırımlara karşı hep beraber gür bir sesle, milli birlikle Ankara'da kim iktidar olursa olsun, Türkiye üzerinde kim yaptırım kararı açıklarsa omuz omuza veririz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu konuda siyasi partilerin tavrından herkesin emin olması lazım." dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini anımsatan Davutoğlu, Karamollaoğlu'na bu konuda yaptıkları çalışmayı da yazılı olarak ilettiklerini kaydetti.

Davutoğlu, iki partinin ortak ve vizyoner şekilde çalışması konusunda mutabık kaldıklarını da vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, başkanlık sisteminin devam ettirilemez olduğunu, revize edilmesi ve parlamentonun güçlendirilmesine gereksinim bulunduğunu savunan Karamollaoğlu, "Bu problemlerin düzeltilmesi sağlıklı bir müzakere ortamının oluşmasıyla sağlanır." ifadesini kullandı.

Sorunların çözülmesi için muhalefette bulunan ve birtakım nosyonları paylaşan siyasi partilerin biraraya gelmesini öneren Karamollaoğlu, "Biz bu müzakereleri devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Şartlar bunu zorunlu kılıyor. Ne zaman seçim olur onu bilemiyoruz ama benim kanaatim 2022'den önce seçim olmaz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, hükümetin dış politika, eğitim ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki adımlarını da eleştirdi.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "HDP'nin kapatılması" ile ilgili soru üzerine Davutoğlu, şunları söyledi:

"Başbakanlık dönemimde terörle mücadele konusunda ne kadar kararlı tavır izlediğimize milletimiz şahittir. Ülke içinde ve dışında terörle mücadele konusunda hiçbir zaman taviz vermedik. PKK ve DEAŞ, DHKP-C'ye karşı en kapsamlı terörle mücadele talimatını da başında bulunduğumuz hükümet adına ben vermiştim. Diğer yandan demokrasilede parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar. Biz siyasi partilerle mücadeleyi siyasi alanda yaparız, terör örgütleriyle mücadeleyi de güvenlik alanında yaparız."

Davutoğlu, Doğu Türkistan'daki Türk soydaşlara ilişkin bir soru üzerine ise şöyle dedi:

"Çin'de milyonlarca soydaşımızın selamünaleyküm şeklinde selam vermek sebebiyle terörist ilan edildiği ülkenin uygulamalarından bahsediyoruz. Öz Türk illerinde Türkçe konuşmaları yasaklanıyor. Uygur dili üzerinde baskı uygulanıyor. Bütün Uygur aydınları hapishanelerde şiir yazarak dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı da Bahçeli de sessiz. Uygur Türklerinin haklı mücadelelerinin sonuna kadar yanındayız."

Karamollaoğlu da HDP'nin kapatılması çağrısı ile ilgili, "Bahçeli bunu sadece politik malzeme olarak kullanıyor. Aslında bir suç varsa bu suçu ortaya çıkaracak olan başsavcılıktır, Anayasa Mahkemesi de karar verir. Bunun için beklemeye ihtiyaç da yoktur. Bir politik malzeme olarak birilerini suçlamak için kullanılıyorsa doğru yaklaşım değildir. Biz partilerle seçmeni birbirinden ayırmak durumundayız. Seçmenin kanaatlerine de saygı göstermek durumundayız. Terörle sonuna kadar mücadele edilir. Bunu bahane ederek siyasete alet etmek sadece acizliktir kanaatindeyim." diye konuştu.