Üye Girişi
KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE - Son Dakika

KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE

21.11.2021 16:58

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü politikaların bazı konularını eleştiriyoruz.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü politikaların bazı konularını eleştiriyoruz. Tutarsızlıktan dolayı eleştiriyoruz. Şahıslar, fikirlerini değiştirebilirler. Onun için bizim derdimiz şahıslarla değil, ilkelerle" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 5'inci Olağan Bingöl Kongresi'ne katıldı. Bir otelde düzenlenen kongrede gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, iktidarın bazı politikalarını eleştirdiklerini ama doğru yapılanı da takdir ettiklerini söyledi. Tutarsızlıktan dolayı eleştirdiklerini belirten Karamollaoğlu, "Şahıslar fikirlerini değiştirilebilir. Bugün belli bir fikri savunur insanlar, yarın o fikrin yanlış olduğunu anladıkları takdirde, başka bir fikri savunmaya başlarlar. Onun için bizim derdimiz şahıslarla uğraşmak değil; ilkelerle, ülkenin yönetiminde izledikleri politikalarla, bu politikalardan özellikle başarısız olduklarında vazgeçme noktasında iktidarı uyarmayı bir görev biliyoruz. Zaten dünyanın her yerinde de muhalefetin görevi de budur. Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugün ki iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtılar, müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı müteşekkiriz, teşekkür ederiz elbette. Bu ülkede birtakım yatırımlar yapıldı. Neredeyse her ilimizde havaalanı var, yollar, otoyollar, tüneller, köprüler yapıldı; bunların yapılış tarzına, ihale tarzına itirazımız var ama bunların yapılmış olmasını hiçbir zaman tenkit etmeyiz. Ama bu noktada doğuya geldiğimiz zaman batıda bu kadar otoyollar, tüneller, köprüler inşa edilirken, buraya Diyarbakır'dan gelirken eğer o standartlarla uzaktan yakından alakası olmayan bir yoldan geliyorsak işte buna itiraz ederiz" diye konuştu.

'ENFLASYONU ARTIK HERKES BİLİYOR'

Ekonomi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonu artık herkes biliyor. Enflasyonun Türkçesi doğrudan doğruya fiyatların artmasıdır. Para bolluğu diye geçer ama fiyatlar yükseldi, biliyoruz ki enflasyon artıyor. Eğer enflasyon yüzde 40'sa siz çalışana bunun üzerinde bir ücret verirseniz, zam yapmış olursunuz. Pahalılık yüzde 40, 100 lira alan adama dedin ki; sana yüzde 39 zam yaptım. Ne manaya gelir bu? Bu adam önümüzdeki sene yüzde 2 fakirleşecek. Bizim vaadimiz var; bazen bize soruyorlar, gelirseniz ne kadar zam yapacaksınız? Enflasyonu bilmeden bir rakam söylesem, bunun bir kıymeti olmaz ki. Eğer enflasyon yüzde 50 ise 3 bin lira alan bir adama yüzde 50 zam yaparsanız maaşı 4 bin 500'e çıkar ama siz ona zam yapmış sayılmazsınız. En az bir yüzde 10 daha koyacaksınız ki o zam olacak. Yüzde 50 değil, yüzde 60 zam yapacaksınız."

KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE
KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE
KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE
KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE

Temel Karamollaoğlu, Enflasyon, Bingöl, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE - Son Dakika


Son Dakika

Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve 5 yaşındaki kızı kamyonun altından kaldı 17:11 Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve 5 yaşındaki kızı kamyonun altından kaldı AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer 14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

Son Dakika Haberleri
17:12 Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi
16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi
16:54 Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak
16:52 Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır
16:49 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
16:22 5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız
16:08 Fırat Aydınus'un kırmızı kartları yaralı bıraktı! Karagümrük, Trabzon maçına eksik gidiyor
15:50 Prof. Dr. Uğur Şahin Alman gazetesine açıkladı: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek
15:49 Bir dönem terörist sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor
15:43 Doğum kontrol hapı kullanmayan kadın şimdi 12. çocuğuna hamile! Gelen eleştirilere tepki gösterdi
Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi         
17:12
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül         
11:49
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor         
09:17
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze         
17:58
2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı         
16:10
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı         
13:27
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 17:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: KARAMOLLAOĞLU: DERDİMİZ ŞAHISLARLA DEĞİL İLKELERLE - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement