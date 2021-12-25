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KARAMOLLAOĞLU DOLAR BİRDENBİRE DÜŞTÜ - Son Dakika

KARAMOLLAOĞLU DOLAR BİRDENBİRE DÜŞTÜ

25.12.2021 19:01

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Son dönemde ekonomi allak bullak oldu.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Son dönemde ekonomi allak bullak oldu. Zirveye çıkmıştı dolar, birdenbire düştü dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresine katıldı. Ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirten Karamollaoğlu, Siyasette elbette ki farklı görüşler olacaktır. Ülkemizin problemleri var, bir takım sıkıntılarımız var, bu problemlerin çözülmesi, sıkıntıların giderilmesi siyasi partilerin her birinin görevidir, arzusudur. Ancak biz problemlerimizi görüşürken, çözüm önerilerimizi ortaya koyarken ille de birbirimizi tahkir etmek, birbirimize hakaret etmek mecburiyetinde miyiz Farklı görüşler var ama ben siyasetin bu kadar gerildiğine, insanların bu kadar ağır bir şekilde tahkir edildiğine emin olun şahit olmadım dedi.

'SON DÖNEMDE EKONOMİ ALLAK BULLAK OLDU'

Karamollaoğlu, ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunarak, Son dönemde ekonomi allak bullak oldu. Zirveye çıkmıştı dolar, birdenbire düştü. Faizler iniyor belki yerine göre. İşsizlik aldı başını gidiyor. Ne yapacağımız belli değil. Evet üniversiteyi görüyoruz, yollarımız düzeldi; ancak şunu unutmayalım bunların hepsi bir bedel karşılığında oldu. Yüksek binalar, yollar, otoyollar, tüneller, hızlı trenler, bunlar hiçbir zaman tenkit edilecek yatırımlar değildir; ama ne pahasına bunlar yapılıyor onu bilmek mecburiyetindeyiz. Türkiye kalkınmış gözüken; ama fiilen de adaleleri, kasları giderek çürümeye yüz tutan bir ülke haline geldi ifadelerini kullandı.

Savunma sanayideki gelişmelerin sevindirdiğini söyleyen Karamollaoğlu, İHA'lar hakikaten bizleri sevindirdi. Demek ki biz işi ehline verir ve biz o sahada gayret gösterenlerin önünü açarsak destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'larla gördük. Şimdi belli bir süre çalışıldığı için uçak motorlarını, jet motorlarını, çeşitlerini üretmeye başladık. Prototiplerini yaptık; ama bunun tatbikata konması öyle kolay, dedikleri gibi 2 yılda olmaz. En az 7- 8 yıl gerek. O zamana kadar da ciddi önem vermek lazım, tahsislerini ihmal etmemek lazım dedi.

KARAMOLLAOĞLU DOLAR BİRDENBİRE DÜŞTÜ
KARAMOLLAOĞLU DOLAR BİRDENBİRE DÜŞTÜ
KARAMOLLAOĞLU DOLAR BİRDENBİRE DÜŞTÜ
KARAMOLLAOĞLU DOLAR BİRDENBİRE DÜŞTÜ

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Temel Karamollaoğlu, Ekonomi, dolar, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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