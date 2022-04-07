Karamollaoğlu, DP lideri Uysal ile görüştü - Son Dakika

Karamollaoğlu, DP lideri Uysal ile görüştü

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti.

DP Genel Başkanı Uysal, SP lideri Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti genel merkezdeki makamında ağırladı. 2 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Uysal, ziyareti için Karamollaoğlu ve heyetine teşekkür ederek, görüşmede işçinin, emeklinin, memurların, esnafın maruz kaldığı hayat pahalılığını değerlendirdiklerini söyledi.

Karamollaoğlu ise "Bizim bu ziyaretimiz aslında biraz gecikmiş bir ziyaret. Kongreden sonra 'hayırlı olsun' demek için gelmek istemiştik ama şartlar elvermedi ancak bugün gerçekleştirebildik. Zaten 6 partinin bir araya gelerek yaptığımız toplantılarda da ev sahibi olacaklar. İnşallah tekrar geleceğiz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine ilişkin, "Bunu kabullenmek doğru değil. Siz Türkiye'de işlenmiş cinayetle ilgili bir davayı belirli bir noktaya kadar getireceksiniz arkasından da siyasi neticeleri dikkate alarak, o davayı başka bir ülkeye havale edeceksiniz. Bu devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" diye konuştu.