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Karamollaoğlu: "Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur"

56 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kürsüye gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun konuşması "Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur" Saadet Partisi Genel...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kürsüye gelişi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun konuşması "Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu: Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:23 Kaynak: AA
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