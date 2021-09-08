Karamollaoğlu: Hem üretici hem tüketici mağdur - Son Dakika

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sebze ve meyve fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Öyle bir sistemin içindeyiz ki hem üretici hem tüketici mağdur. Tarlada 50 kuruş, 1 liraya aldığın patates, yerine göre 10 liraya çıkıyor" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kendileri için bugün en önemli meselenin eğitim olduğunu söyleyip, öğrencilere yeni eğitim- öğretim yılı için başarılar diledi. Karamollaoğlu, öğrencilerin koronavirüs nedeniyle 1,5 yıllık engebeli dönemden geçtiğini belirterek, "Bu dönemin arkasından bu sene tutarlı ve verimli bir eğitim yılını yaşarız, diye ümit ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum ancak bu vesileyle de eğitimdeki birtakım problemlere de dikkat çekmeyi bir vazife olarak addediyorum. 1,5 yıllık pandemi dolayısıyla kesintili bir eğitim yaşadık. İnternet üzerinden, televizyonlar üzerinden çocuklarımızın eğitimlerini devam ettirmeye çalıştık ama en azından şunu biliyoruz ki internet ortamının olmadığı veya kendi evlerinde gerekli imkanın bulunmadığı yerlerde çocuklarımız eğitimden mahrum kaldılar. En az yüzde 30'unun yani 3'te 1'inin eğitim imkanlarından istifade edemediklerini şu anda biliyoruz. İnşallah bu dönemde bunlar geride kalmış olur" diye konuştu.

Karamollaoğlu, halkın pazara çıktığında filesini dolduramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Eskiden 200 gram, 300 gram et almak biraz garip karşılanırdı ama vatandaş bugün ister istemez 200 gram et almak mecburiyetinde kalıyor. Sebze ve meyve fiyatları almış başını gitmiş. İşin garibi şu; bu öyle bir sistem ki üretici mağdur. Tüketici onun kadar mağdur hatta daha da mağdur. Öyle bir sistemin içindeyiz ki hem üretici hem tüketici mağdur. Aradaki fiyat farkını kimler hortumluyor? Kimse bu meselenin üzerinde durmuyor. Tarlada 50 kuruş, 1 liraya aldığın patates, yerine göre 10 liraya çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Nerede görülmüş bu manzara?"