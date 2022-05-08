Karamollaoğlu: "Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip" - Son Dakika
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Karamollaoğlu: "Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip"

08.05.2022 13:40

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü mesajında, “Her anne, her evladın gönlünde vazgeçilmez bir yere sahip... Annem her aradığında heyecanlanırım. Çünkü anne arayınca akan sular durur. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü mesajında, "Her anne, her evladın gönlünde vazgeçilmez bir yere sahip... Annem her aradığında heyecanlanırım. Çünkü anne arayınca akan sular durur. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Daha önce yaptığı bir görüntülü görüşme esnasında annesinin aradığı görülen bir videoyla birlikte Karamollaoğlu, şu mesajı paylaştı:

"Her anne, her evladın gönlünde vazgeçilmez bir yere sahip...Annem her aradığında heyecanlanırım. Çünkü anne arayınca akan sular durur. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun."

Karamollaoğlu: Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip
Karamollaoğlu: Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip
Karamollaoğlu: Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip
Karamollaoğlu: Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip

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EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEN BURUK ANNELER GÜNÜ EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEN BURUK ANNELER GÜNÜ

Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: 'Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: "Her Anne, Her Evladın Gönlünde Vazgeçilmez Bir Yere Sahip" - Son Dakika
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