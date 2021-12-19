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KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI - Son Dakika

KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI

19.12.2021 19:55

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücret zammının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek, "Ülkede kim olursa olsun herkes kendi geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olmalı" dedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücret zammının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek, "Ülkede kim olursa olsun herkes kendi geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olmalı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa İl Başkanlığının 8'inci Olağan Kongresine katılmak üzere kente geldi. Sabah saatlerinde parti temsilcileriyle buluşan Karamollaoğlu, bir otelde gerçekleştirdiği toplantının ardından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katıldı. Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ile Mustafa Kaya, İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Mevcut başkan Mehmet Atmaca'nın tek aday olarak katıldığı kongrenin ardından konuşan Karamollaoğlu, güven tazeleyen Bursa teşkilatını tebrik ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'MİLLİ GELİR ADİL DAĞITILMAZSA HUZUR OLMAZ'

Ülke ekonomisinin tarım ve sanayiyle kalkındırılması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kalkınma dediğimiz zaman iki tane temel hedefimiz var. Biz üretimi, sanayinin, gelişmenin, kalkınmanın en önemli adımı olarak görüyoruz. Tarımda da sanayide de teknolojide de biz ülkemizi üreterek kalkındıracağız, zenginleştireceğiz. Ancak bu tek başına çok da büyük bir mana ifade etmez. Biz bu üretimden kazanılan geliri toplumda adil olarak dağıtılmasını da önemli bir görev olarak görüyoruz, hedef olarak benimsiyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesin işçisi de herhangi bir müessesede kapıda bekleyen bekçisi de o fabrikada çalışan uzmanı da mühendisi de mutlaka geçinmelerini rahat sağlayacak bir gelire sahip olması icap eder. Milli gelirin adil dağılımı sağlanmazsa o ülkede huzur olmaz" dedi.

'HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR ÜCRETE SAHİP OLMALI'

Yapılan asgari ücret zammının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, asgari ücrete, kendisinin ifadesiyle 'Bugüne kadar görülmemiş' bir artış yaptı. Yüzde 50 zamma görülmemiş bir zam dedi ama o kadar uzun değil. Kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde, 1996 yılında ilk kademede Erbakan hocamız, yüzde 50 zammı herkese verdi. Onun arkasından da 6 ay içinde bir yüzde 25, bir de yüzde 20 zam yaparak toplamda yüzde 130 zam yapmış. Sadece bir kesim için değil, herkese, bütün memurlara yaptı. Yetmedi ziraatta, tarımda çalışanlara da yaptı. Yani bir tarafı ayağa kaldır öbür tarafı bırak, ihmal et o zaman siz huzuru bulamazsınız. Enflasyon olan bir ortamda zammın hangi nispette olduğunu söylemenizin çok da büyük önemi yok. Eğer enflasyon yüzde 100 ise siz yüzde 90 zam yapsanız hiç bir kıymeti yok. Çünkü halkın yüzde 10 fakirleşmesine imkan veriyorsunuz demektir. Dün kaç ekmek alabiliyorsam bugün en az o kadar ekmek alabileyim ben aldığım zamla. Çarşıya, pazara çıktığım zaman evimin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileyim. Ülkede kim olursa olsun herkes kendi geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olmalı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partisine yeni üye olan kişilerin rozetlerini takan Karamollaoğlu, partililerle vedalaşarak kent merkezinden ayrıldı.

KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI
KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI
KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI
KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI

Temel Karamollaoğlu, Asgari Ücret, Enflasyon, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAMOLLAOĞLU: HERKES KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİR ÜCRETE SAHİP OLMALI - Son Dakika
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