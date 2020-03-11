Karamollaoğlu: İdlib güvenli bölge haline getirilmeli - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İdlib güvenli bölge haline getirilmelidir. Uluslararası bir anlaşma ile gerekli diplomatik adımlar atılmalı, uzun vadeli bir süreç başlatılmalıdır" dedi.

SP Lideri Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını anımsatarak, Türkiye'nin en kısa zamanda bu virüsten kurtulacağını söyledi. Vatandaşların daha dikkatli olmasını isteyen Karamollaoğlu, "Sağlık Bakanı çok aklı başında ve yerinde açıklamalar yaparak süreci iyi götürüyor. Ülkede panik havası oluşturulmamış olması sevindiricidir. Umarım; vaka sayısı artmadan, kurtulmuş oluruz" dedi. Karamollaoğlu, dün toprağa verilen partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'a ise, Allah'tan rahmet diledi.

'İDLİB, GÜVENLİ BÖLGE HALİNE GETİRİLMELİ'

Karamollaoğlu, gündemin en önemli başlıklarından birinin İdlib meselesi olduğunu, Rusya ile yapılan görüşme sonrası ateşkes kararı alındığını hatırlattı. Karamollaoğlu, "İdlib'te ateşkesin sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İdlib'de ateşkesin olması önemlidir, ateşkesin ihlal edilmemiş olması sevindiricidir. Bu bölgede yaşananları unutmamalıyız, nasıl geliştiğini ve nereye geldiğini iyi tahlil etmeliyiz. Biz başından beri söyledik; bu ülkenin problemlerini bu ülkenin insanları çözmelidir. İdlib, güvenli bölge haline getirilmelidir. Uluslararası bir anlaşma ile gerekli diplomatik adımlar atılmalı, uzun vadeli bir süreç başlatılmalıdır" diye konuştu.

'BATI TARİHİNDE NEYSE BUGÜN DE O'

Karamollaoğlu, Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti: " Avrupa, bugün bilerek ve isteyerek kuralları ihlal ediyor, iki yüzlülük yapıyor. Mültecilere kapıları açmaları gerektiği halde, bunu yapmıyorlar. Burada Batı'nın tavrı ise bizi hiç şaşırtmamaktadır. Batı tarihinde neyse bugün de o. Çifte standarda dayalı yaklaşımı ile insanları ölüme, savaşlara, yoksulluğa mahküm etmeye çalışmaktadır."