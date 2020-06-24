Karamollaoğlu: İktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz" dedi.
SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için en önemli konulardan bir tanesinin hafta sonu yapılacak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olduğunu bildirdi. Koronavirüs salgınının hayatı pek çok alanda etkilediğini kaydeden Karamollaoğlu, "Bu etkilenenlerin başında da atılan birtakım yanlış adımlar sebebiyle üniversite imtihanlarına girecek öğrencilerimiz geliyor. Bu hafta sonunda yaklaşık 2,5 milyon gencimiz üniversite imtihanlarına girecekler. Ben bu imtihana girecek olan bütün gençlerimize öncelikle başarılar diliyorum. Ancak imtihan tarihlerinin öğrencilerin psikolojik durumlarını dikkate almadan değiştirilmesi ne yazık ki öğrencilerimizin psikolojisini etkiledi. Ben kendi torunlarımdan biliyorum. Onlar etkilendiler. Aslında bütün gençler etkilendi. Burada bir acelecilikten kaynaklanan hata var" dedi.
"Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli bir tavır. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz. Libya, Kuzey Afrika'da nüfusu fazla olmayan, ama petrol zengini bir ülke. Batılıların Libya'ya önem vermelerinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynakları. Hele burada Fransa'nın küstahça çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmalarını telin ediyorum. Fransa, önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir."