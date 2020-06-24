Karamollaoğlu: İktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli - Son Dakika

Karamollaoğlu: İktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için en önemli konulardan bir tanesinin hafta sonu yapılacak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olduğunu bildirdi. Koronavirüs salgınının hayatı pek çok alanda etkilediğini kaydeden Karamollaoğlu, "Bu etkilenenlerin başında da atılan birtakım yanlış adımlar sebebiyle üniversite imtihanlarına girecek öğrencilerimiz geliyor. Bu hafta sonunda yaklaşık 2,5 milyon gencimiz üniversite imtihanlarına girecekler. Ben bu imtihana girecek olan bütün gençlerimize öncelikle başarılar diliyorum. Ancak imtihan tarihlerinin öğrencilerin psikolojik durumlarını dikkate almadan değiştirilmesi ne yazık ki öğrencilerimizin psikolojisini etkiledi. Ben kendi torunlarımdan biliyorum. Onlar etkilendiler. Aslında bütün gençler etkilendi. Burada bir acelecilikten kaynaklanan hata var" dedi.

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'ADALET HERKESE LAZIM'

Karamollaoğlu, barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için bazı baro başkanlarının Ankara'ya gerçekleştirdikleri yürüyüşe ilişkin ise, "Avukatların yürüyüş hakkı ne yazık ki polis zoruyla engellendi. Ardından ise bu avukatların Ankara'ya girmelerine izin verildi. Bir taraftan engelliyorsunuz, arkasından izin veriyorsunuz. Kimse unutmamalı ki adalet herkese lazım. Yürüyüş hakkı bir anayasal haktır. Yarın bu haktan bugün iktidarda bulunanlarda muhalefete düştüklerinde yararlanmak isteyebilirler. Bu engellemeleri bu sebeple doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

'FRANSA KENDİ GEÇMİŞİ İLE YÜZLEŞMELİ'

Karamollaoğlu, hükümetin Libya politikasına destek vererek, şunları kaydetti:

"Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli bir tavır. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz. Libya, Kuzey Afrika'da nüfusu fazla olmayan, ama petrol zengini bir ülke. Batılıların Libya'ya önem vermelerinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynakları. Hele burada Fransa'nın küstahça çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmalarını telin ediyorum. Fransa, önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir."


Birleşmiş Milletler, Temel Karamollaoğlu, Halife Hafter, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Karamollaoğlu: İktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli - Son Dakika

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