Karamollaoğlu: İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde telin ediyoruz - Son Dakika

Karamollaoğlu: İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde telin ediyoruz

13.05.2021 08:29
Karamollaoğlu: İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde telin ediyoruz, System.String[]

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Siyonist yöneticilerin, camilere ibadet esnasında saldırmayı, kendileri için görev addettiğini belirterek, "Bütün dünya, İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde bunu telin ediyoruz.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Siyonist yöneticilerin, camilere ibadet esnasında saldırmayı, kendileri için görev addettiğini belirterek, "Bütün dünya, İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde bunu telin ediyoruz. Onun ötesinde bir şey yapamıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı namazını Ankara Balgat'taki Hamidiye Camii'nde kıldı. Namaz sonrası partililerle sohbet eden Karamollaoğlu, çıkışta basına açıklamada açıklamada bulundu. Üzüntülü ve acılı bir dönemde bayramın idrak edildiğini bildiren Karamollaoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kalan Filistinli Müslümanlar ve Mescid-i Aksa hakkında değerlendirme yaptı.

'MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE BÜYÜK MESULİYET, BÜYÜK BİR VEBAL YÜKLENİYOR'Karamollaoğlu, dünyadaki salgının, bayramları bayram gibi idrak etme imkanını yok ettiğini belirterek söze başlayarak, şunları söyledi:

"Öbür taraftan maalesef ilk kıblemiz olan Kudüs Mescid-i Aksa şu anda zulme maruz bırakılan bir hale döndü. Oradaki Siyonist yöneticiler, fiilen camilere ibadet esnasında saldırmayı, kendileri için adeta bir görev addetmeye başladı. Bütün dünya İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde bunu telin ediyoruz. Onun ötesinde bir şey yapamıyoruz. Maalesef güya insanlıktan, adaletten, huzurdan bahseden, kendilerini de gelişmiş olarak gören ülkeler ise sadece seyrediyor. Burada Müslümanların üzerine büyük mesuliyet, büyük bir vebal yükleniyor. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Yetmiyor güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bizim gücümüz zalimlerin gücünü bertaraf edecek seviyeye gelmemişse gelecek sene bu zulüm yine işlenecek. Biz yine sadece lanetleyerek geçireceğiz zamanımızı."


Karamollaoğlu: İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde telin ediyoruz
Karamollaoğlu: İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde telin ediyoruz

Temel Karamollaoğlu, Siyonist, İslam, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Karamollaoğlu: İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde telin ediyoruz - Son Dakika


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