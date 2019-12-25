Karamollaoğlu: Kanal İstanbul, ekonomik yönden fayda sağlamaz - Son Dakika
Son Dakika Politika Karamollaoğlu: Kanal İstanbul, ekonomik yönden fayda sağlamaz - Son Dakika

Karamollaoğlu: Kanal İstanbul, ekonomik yönden fayda sağlamaz

6 saat önce

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Ekonomik yönden bu kanalın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağına inanıyorum ve mantıken de böyle olduğunu idrak ediyorum.

Karamollaoğlu: Kanal İstanbul, ekonomik yönden fayda sağlamaz, System.String[]

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Ekonomik yönden bu kanalın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağına inanıyorum ve mantıken de böyle olduğunu idrak ediyorum. Bu masraf, Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz ancak risk getirir" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, parti genel merkezindeki basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Libya mutabakatıyla ilgili, "Libya merkezi hükümetinin desteklenmesi burada doğrudur. Onlarla yaptığımız anlaşmalar da gerekli, bu da isabetlidir. Ancak 'asker gönderme' dediğiniz zaman bizim ordumuzun bugün içinde bulunduğu şartları çok iyi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Çok ciddi badire atlattık. 15 Temmuz'dan sonra maalesef komuta kademesinde de diğer kademelerde de birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çok ihtiyatlı davranılması gerektiğini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE FAYDA SAĞLAMAZ, RİSK GETİRİR'

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin boğazlardaki hakimiyetini tesis eden anlaşma olduğunu; ancak bazı şartlarının bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Montrö Anlaşması'na göre de bizim boğazlarımızdan bütün ticaret gemilerinin geçme hakkı vardır. 'Ben seni buradan geçirmiyorum' dediğinizde o zaman başka problem doğar. Çünkü bu uluslararası bir anlaşma ve Türkiye'nin Montrö ile elde ettiği haklar var. Bundan dolayı eğer Türkiye, 'Ben Montrö'yü rafa kaldırıyorum' derse başka sıkıntılar çıkar. Ben ekonomik yönden bu kanalın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağına kalpten inanıyorum ve mantıken de böyle olduğunu idrak ediyorum. Bu masraf, Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz ancak risk getirir. Bu konuda neden bu kadar ısrar ediliyor, anlamak mümkün değil. Ekolojik yönden ele alındığı zaman da uzmanların söyledikleri hepimizi endişeye sevk ediyor."

SP Lideri Karamollaoğlu, CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki iddialarla ilgili ise, "Eğer burada bir problem varsa hukuken bu işin içine girilir ve çözülür. Mansur Yavaş seçimlerden sonra iş başına geldi. Mantıklı adımlar da atıyor gibi gözüküyor. Şimdi sanki onu sıkıştırabilmek için birtakım konular gündeme getiriliyor ve bu konular onunla ilgisi olmayan da konular" diye konuştu.


Temel Karamollaoğlu, İstanbul, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:36 Kaynak: DHA
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