Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Müşahitlerimiz Katledilmiştir

Karamollaoğlu: Müşahitlerimiz Katledilmiştir

26 dakika önce

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, partisinin 2 üyesinin sandık başında silahlı kavgada öldürülmesine tepki gösterdi.

Karamollaoğlu: Müşahitlerimiz Katledilmiştir, System.String[]
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, partisinin 2 üyesinin sandık başında silahlı kavgada öldürülmesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi  Twitter'daki hesabından, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, partisinin 2 üyesinin sandık başında silahlı kavgada öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Saldırıya tepki gösteren Karamollaoğlu, 'Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimiz Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum' dedi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Pütürge, Malatya, Güncel
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