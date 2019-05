Karamollaoğlu: Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Bize baktıkları zaman kan ve gözyaşı görüyorlar bizim memleketlerimizde. Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar. Bu da İslamofobi denilen bir proje' dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde verdiği iftar programına katıldı. İftar sonrasında partililere hitap eden Karamollaoğlu, Bu dünyada huzur olacaksa, biz inşa edeceğiz. Adaletsizlik mi var Zulmü biz önleyeceğiz. İnsanlar aç karnını doyuramıyor mu İşsizlik mi var Biz ona çözüm bulacağız. Bu bizim üzerimize vecibe. Biz sadece vatanımızdaki insanlar için değil, hem bütün İslam aleminin sıkıntılarını gidermeye hem de dünyanın tamamındaki insanlar için barış ve huzur getirmeye gayret göstermeye mecburuz. Bunu idrak etmezsek yaptığımız ibadetler bir köşede kalır. İslam aleminin son 400 senedir ayağımız kaydı. Dışarıya muhtacız. Bizim halimize bakıp da, 'Yahu bu Müslümanlar ne kadar güzel bir inanca sahipler; adalet var, huzur var, kardeşlik var, paylaşım var, mağdurun derdinden anlayıp onu gidermeye çalışanlar var.? Biz, aslında öyle bir topluluk olmamız icap ederken, ne yazık ki böyle bir topluluk değiliz. Onun için insanlar bize bakarak, 'Ben bir Müslüman olayım' demiyor. Tersten gidiyor. İşin elhamdülillah güzel tarafı da bu. Neden garip Bize bakarak öğrenmeleri icap ederken, bize baktıkları zaman kan ve gözyaşı görüyorlar bizim memleketlerimizde. Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar. Bu da İslamofobi denilen bir proje. Bu proje ile karşılaştıktan sonra 'Yahu bu İslam ne biçim bir dinmiş' diyenler, eğer İslamiyet'i samimiyet ile incelerlerse 6 ay, bilemedin 1 sene sonra Müslüman oluyorlar. dedi.İslam aleminin yöneticilerinin kişisel çıkarları için yön değiştirdiğini söyleyen Karamollaoğlu, Bu ülkeyi yönetenler aynı zihniyette. Kendi menfaatleri, kimisinin inadı, kimisinin zulmü maalesef İslami tarafı da var. Memleketimize baktığımız zaman bütün İslam alemi dahil, Batı'ya örnek olacak bir hayat standardını yakalamış değiller. Bu araba, ev olarak değil yaşantı olarak diyorum. Eğitim zihniyeti, adalet sistemi böyle olmamalı. Güvenlik var mı Şeffaflık var mı Dürüstlük var mı İtiraz etmekten aciziz. İnanan, kararlı olan, azimli olan kesinlikle Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları da İslam aleminin içinde bulunduğu şartları da üç beş sene içinde her şeyin mükemmel hale gelebileceğine inanıyorum. Yeter ki isteyelim. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'a elimizi açıp yalvarmaya mecburuz. diye konuştu.Karamollaoğlu, tesettür probleminin çözüldüğünü belirterek, Peki ahlak, adalet Ne diyorlardı Onlar seçimden sonra. Bir numaralı meselemiz bu. Onun arkasından da maddiyatı çözmekle mükellefiz. Biz insanız, bu dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede adaleti tesis edebilmek için otorite kurmaya muhtacız. Ama öyle bir ülke olacak ki herkes adaletten emin olacak. Sultan mı hata yaptı Onun karşısına çıkıp sen hatalısın diyebilecek bir düzen olacak. dedi. Karamollaoğlu, şöyle devam ettiŞu anda ülkenin içinde bulunduğu hali gördükten sonra bu vaatlere aldanmayız, lafla peynir gemisi yürümüyor. Türkiye'nin en ciddi meselelerin içinde işsizlik, açlık geliyor mu Geliyor. Kim çözecek Biz çözeceğiz. Bu söylediklerimizi hayata geçireceğiz, sonra da bütün kardeşlerimize anlatacak bir yol bulacağız. Cenab-ı Hakkı'n bundan razı olmayacağını anlatacağız. Onların anlayacağı bir dil bulacağız. Suriye'de şu anda açlıktan ölen insanlar var, bombaların altında can veren insanlar var, bebekler, yaşlılar var. Kim yapıyor bunu Ne yazık ki yine Müslümanlar. Libya'da Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. Gidin Afganistan'a Müslüman Müslüman'ı kırıyor. Tepki olarak protesto ediyoruz. Yapılacak şey protesto etmek değil o zulmü engellemek. Bizim o yüzden iktidara gelmemizden İslam düşmanları korkuyor. Biz bu söylediklerimize inanıyoruz. Bunlar gerçekleştirilebilir. Bizim Filistin'de can çekişen insanlarımızı anladığımızı söyleyebilir miyiz Söyleyemeyiz. Peygamber efendimiz 'Komşusu aç yatarken, tok yatanlar bizden değildir' demiştir. Kardeşlerimizde durum buyken, bizim rahat yatmamamız icap eder. İşte Ramazan bunların gerçekleşmesi için var.