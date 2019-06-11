Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiası
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Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiası

4 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.

Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiası, System.String[]
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Güncel
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