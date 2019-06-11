Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiası
4 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.
Saadet Partisi
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
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