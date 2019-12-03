Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Karamollaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri engelli vatandaşlarına sağladığı fiziki ve sosyal imkanlardır. Engel tanımayanlara engel olunmayan günler temennisiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:42:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]