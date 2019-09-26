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Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Karamollaoğlu ve Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Akşener, ziyaretinden dolayı Karamollaoğlu'na teşekkür ederken, Türkiye'nin meseleleri, problemleri ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akşener, daha sık görüşme kararı aldıklarını bildirdi.

Temel Karamollaoğlu da çok faydalandığı bir görüşme olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin, bölgemizin meseleleri... Hatta dünya ile ilgili birtakım endişelerimiz var. Bunların bertaraf edilebilmesi için de siyasiler olarak bizim üzerimize elbette bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda çok geniş bir sohbetimiz oldu. Bundan sonra da bu görüşmelerimiz zaman zaman yapılacaktır ve ülkemiz için de faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, İYİ Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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