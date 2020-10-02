Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti - Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e destek ziyaretinde bulundu.

Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e destek ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde İbrahim ile bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Karamollaoğlu, fiili bir şekilde de desteklerini göstermek için Büyükelçiliğe geldiklerini ifade etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise destek ziyaretinden dolayı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Azerbaycan, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti - Son Dakika


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