Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret
Son Dakika Politika Haber

Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında eski bakanlardan Ali Babacan ile görüştü.

Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında eski bakanlardan Ali Babacan ile görüştü.

Babacan'ın Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ali Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, ülke meselelerini ve bölgedeki gelişmelerin konuşulduğunu belirten Babacan, "Bizim malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalarla ilgili de kendilerine ilk elden bilgi verdik. Bu konuda görüşlerini aldık. Ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu ise daha önce de lider ziyaretleri yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yeni oluşumları bizzat arkadaşlarımızla görüştük, özellikle memleketimizin içinde bulunduğu şartlar gündeme geldi. Derdimiz, ülkemizin hakikaten bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması ve daha güzel bir ortama gelmesidir. Bunun için de hepimizin konuşmaya, diyaloğa ihtiyacı var. Böyle bir imkanı bizlere verdikleri için teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok Yeni sezonla ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'ye "Jüri bloklama butonu" geliyor Tavuk dönerciler arasında fiyat tartışması! Ucuza satılanların martı eti olabileceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:38:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]