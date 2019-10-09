Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
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Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

53 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum.

Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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