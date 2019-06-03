Karamollaoğlu'ndan bayram mesajı
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SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı
'nı kutlarken "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.
SP Lider Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı mesajında, "Aziz milletimiz, 1 ay boyunca komşularımızla, akrabalarımızla ve dostlarımızla sevgimizi, kardeşliğimizi ve sofralarımızı paylaştık. Birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirerek, Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Bu yaşadığımız güzel duyguları hayatımızın her alanına yayabilmek temennisiyle ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Hep birlikte, güzel yarınlara. Hayırlı Bayramlar Türkiye!" ifadelerine yer verdi.
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