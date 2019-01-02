Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: İstifa Etmeniz Ülkenin Hayrına Olacaktır

Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: İstifa Etmeniz Ülkenin Hayrına Olacaktır

1 saat önce

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesiyle ilgili "Buradan Binali Yıldırım Bey'e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum; Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir;

Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: İstifa Etmeniz Ülkenin Hayrına Olacaktır, System.String[]
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesiyle ilgili "Buradan Binali Yıldırım Bey'e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum; Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir; fakat sizin istifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2019 yılına girerken Türkiye'de yasakların arttığını öne süren Karamollaoğlu, Türkiye'nin tekrar tek parti dönemine döndüğünü savundu. Bunun en somut örneğinin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu şöyle dedi:

"Görüldüğü üzere bu hükümetin ne anayasaya, ne de yasalara hiç saygısı yok. Anayasa'nın hükmü çok açık; 'TBMM Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamaz'. Yani bu adaylığın hiçbir meşru tarafı yoktur. 'Ben yaptım, oldu' zihniyetinin, milleti ve tercihlerini yok sayan bir düşüncenin vücut bulmuş halidir. Buradan Binali Yıldırım Bey'e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum; Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir; fakat sizin istifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır. Bu yüzden bizim 2019 yılına ilişkin ilk temennimiz hukukun üstün olduğu bir Türkiye'dir.  Çünkü esas olan bir kişinin iradesi değil 81 milyonun iradesidir."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak

İYİ Parti'den İstifa Eden İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:57:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: İstifa Etmeniz Ülkenin Hayrına Olacaktır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]