Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu - Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, taziye dileklerini iletmek üzere Erdoğan'ı telefonla aradı.

Açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nın da İdlib'deki saldırıya ilişkin toplandığı bildirildi.

Saadet Partisi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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