Son Dakika › Güncel › Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu - Son Dakika
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu
6 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:46 Kaynak: AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, taziye dileklerini iletmek üzere Erdoğan'ı telefonla aradı.
Açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nın da İdlib'deki saldırıya ilişkin toplandığı bildirildi.
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi İdlib'te Türk askerlerine yapılan saldırı sonrası Londra, Paris ve Berlin'den destek açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü