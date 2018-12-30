Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan İttifak Açıklaması

Karamollaoğlu'ndan İttifak Açıklaması

1 saat önce

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde ittifak yapmadan seçime gireceklerini söyleyerek, "Biz bu mahalli seçimler de kendimiz bütün partilerin seçimlere ayrı ayrı girebilmesinin daha doğru olacağının düşüncesi ile hareket ettik" dedi.

Karamollaoğlu'ndan İttifak Açıklaması, System.String[]
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde ittifak yapmadan seçime gireceklerini söyleyerek, "Biz bu mahalli seçimler de kendimiz bütün partilerin seçimlere ayrı ayrı girebilmesinin daha doğru olacağının düşüncesi ile hareket ettik" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay İl Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere Hatay'a geldi. Antakya'da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, adaletin cihanşümul olduğuna inandıklarını ve adaletin yerine gelmediği takdirde devletin zarar göreceğine dikkat çekerek, "Aslında kongreler önemli hadiseler, yeni bir kan, yeni bir heyecan inşallah gelecek teşkilatımıza. Adalet mülkün temelidir, devletinde, herhangi bir müessesenin de temelidir. Adaletle oynanmaz, şahıstan şahıssa değişmez. Herkes bir adalet arayışı içerisinde. Adaleti adeta hapsettiler gibi geliyor. Bunu da görüyorlar mı görmüyorlar mı bilmiyorum. Bazılar bir öç alma vasıtası gibi kullanılmasını doğru bulabilir ama biz adaletin cihanşümul olduğuna inanıyoruz. Eğer adalet yerine gelmezse devlet zedelenir kanaatindeyiz. Bundan dolayı da işin bu tarafını önemsiyoruz" dedi.

Zamanında ittifak yaptıklarını ancak 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde ittifak yapmadan seçime gireceklerini kaydeden Karamollaoğlu, "Bazı ittifaklar yaptık ve bu ittifaklardan dolayı da hiçbir zaman pişmanlık duymadık. Çünkü biz kutuplaşmanın o ittifaklarla önünün kesildiğine inanıyoruz. Ancak biz bu mahalli seçimler de kendimiz bütün partilerin seçimlere ayrı ayrı girebilmesinin daha doğru olacağının düşüncesi ile hareket ettik. ve biz her yerde en iyisini yapmak için varız. Gayret göstereceğiz. Yeri gelir, dirsek temasında bulunuruz dedik. Bunu söylerken de hep mahalli yönetimlere intizar ettirdik. Biz bir şehrin ranta dayalı olarak geliştirilmesine karşıyız. Şu anda Türkiye'de rant kavgası var. Biz mutlaka bunların önünün kesilmesi alınması kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salondan ayrıldı. Yapılan kongre sonunda ise mevcut İl Başkanı Mustafa Eğe ise kullanılan oyların sonucuna göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

(Gökhan Aklan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:41 Kaynak: İHA

Saadet Partisi, Güncel
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