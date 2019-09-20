Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargı paketine ilişkin, "Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor zaten. Değişik seferlerler ifade edildi. Gelir Parlamentoya, biz o çerçevede kendi görüşümüzü ifade ederiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu'nu partiye gelişinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Bir saat 15 dakika süren ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile gayet güzel, doyurucu bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hem Türkiye'yi, hem dünyayı, hem bölgemizi konuştuk, düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Sayın Genel Başkan'ın düşünceleri bizim çok değerli ve önemliydi. O düşünceleri paylaşmak, öğrenmek de bizim açımızdan büyük bir yarar sağladı. Kendilerine ziyaretleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karamollaoğlu da uzun zamandır hem Çubuk'taki saldırı hem de seçimler sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek istediklerini ancak bir türlü bu ziyareti gerçekleştiremediklerini söyledi.

"Bugün şartlar artık epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemizde, bölgemiz de normalleşme havasına girer." diyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Karşılıklı fikirlerimizi dile getirdik. Şu konuda bir ittifakımız var, farklı fikirlerin barış içinde gündeme getirilme imkanı olursa ülkede huzur olur. Bu konuda da zannediyorum ki hemen hemen herkes aynı şeyleri düşünüyor. Ben gösterdikleri hüsnükabulden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin geleceği için hayırlar görürüz önümüzdeki günlerde. Bu görüşmelerimiz de hayırlara vesile olur."

Açıklamaların ardından iki genel başkan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, bir soru üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik soruşturmanın gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu iddia etti. Karamollaoğlu, "Onun için ben bu konuların tekrar tekrar gündeme getirilip yeniden pişirilip servis edilmesinin üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum." dedi.

Tank Palet Fabrikası ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 1105 sayılı karar da sorulan Karamollaoğlu, fabrikanını stratejik bir tesis olduğunu söyledi. Tesisin 25 yıllığına kiralandığının söylendiğini aktaran Karamollaoğlu, "Satmadık, vermedik diyorlar ama siz şu anda öyle bir fabrikayı işletmesini, yönetimini, çalışmayı, bütünüyle başka bir firmaya verdiğiniz zaman, 'biz orayı kontrol ederiz, emniyete alırız' gibi ifadeler bence yapılan işin mahiyetini değiştirmez. İster özelleştirme, ister kiralama deyin doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Yargı paketi

Yargı paketinin içeriği ile ilgili bir soru üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor zaten. Değişik seferlerler ifade edildi. Gelir Parlamentoya biz o çerçevede kendi görüşümüzü ifade ederiz." diye konuştu.

Adalet Bakanlığının Fettah Tamince ile ilgili bir kararı olduğu hatırlatılarak düşüncesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir FETÖ borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar, Türkiye'de bir FETÖ borsasının kurulduğunu, parası olanların dışarıya çıktığını, parası olmayan garibanların da içerde kaldığını defalarca ifade ettiler. Hatta bu konuda bir de cinayetin işlendiğini biliyoruz. İzmir'de bir kişi öldürüldü ama bu olayda büyük ölçüde kapatıldı, üstü örtüldü gibi görünüyor. Bizim düşüncemiz şu, adalet herkes için eşit davranmayı da zorunlu kılıyor. Siz adaleti keyfi olarak 'Ali için şöyle Veli için böyle uygulansın' diyemezsiniz. Fettah Tamince güçlü bir insan, tuttuğu avukatlar Sayın Erdoğan'ın avukatları. Oradaki ilişkilerin çok iyi irdelenmesi lazım. Bu dava hangi gerekçe ile açılmadı, kim açmadı? Hangi savcı, hangi hakim bu olaylarda şu veya bu şekillerde taraf oldular. Bütün bu ayrıntıların kamuoyuna açıklanması lazım. Kim açıklayacak, elbetteki şikayeti dikkate alıp tekrar dava açılmasını öngören Adalet Bakanlığının bu konuda daha doyurucu bir açıklama yapması lazım."

Görüşmede Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu da hazır bulundu.