Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
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Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir.

Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi, System.String[]
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Twitter, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika
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