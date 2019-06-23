Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
1 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir.
Saadet Partisi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Karamollaoğlu'dan seçim sonucuyla ilgili ilk açıklama: Bize düşen karara saygı duymaktır
Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti!
AK Partili Turan: Muhasebe dönemi, toparlanın gitmiyoruz