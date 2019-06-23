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Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:03 
Saadet Partisi, Ekonomi
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