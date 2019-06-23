Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
1 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir.
Saadet Partisi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:03
Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır" dedi.
Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar, oyunu kullandı
Karamollaoğlu'dan seçim sonucuyla ilgili ilk açıklama: Bize düşen karara saygı duymaktır
Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti!
Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu