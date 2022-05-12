Karamollaoğlu'ndan Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur" - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkumiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin. Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin. Adalet bir gün herkese lazım olur" dedi.

Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı davalarda verilen mahkumiyet kararlarını onamasını sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından Canan Kaftancıoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin. Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin. Adalet bir gün herkese lazım olur."