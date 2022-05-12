Karamollaoğlu'ndan Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur" - Son Dakika
Üye Girişi

Karamollaoğlu'ndan Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur"

12.05.2022 18:04
Karamollaoğlu'ndan Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkumiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, “Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin. Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin. Adalet bir gün herkese lazım olur” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkumiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin. Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin. Adalet bir gün herkese lazım olur" dedi.

Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı davalarda verilen mahkumiyet kararlarını onamasını sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından Canan Kaftancıoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin. Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin. Adalet bir gün herkese lazım olur."

YORUMLAR
500
Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?' CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?' Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: 'Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz ' Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: 'Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz '

Temel Karamollaoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu'ndan Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: 'Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur' - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:37:04. #1.13#
SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement