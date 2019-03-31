Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: "Neticeler Çıksın Yarın Bir Değerlendirme Yaparız"

Karamollaoğlu: "Neticeler Çıksın Yarın Bir Değerlendirme Yaparız"

20 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticeler çıksın, yarın öğle vakti bir değerlendirme yaparız." dedi.

Karamollaoğlu:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticeler çıksın, yarın öğle vakti bir değerlendirme yaparız." dedi.

Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından, genel merkeze gelişinde partililerce karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, oy kullanma işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Neticeler daha henüz net tam olarak ortaya çıkmadı, sabredeceğiz. Neticeler çıksın, yarın öğle vakti bir değerlendirme yaparız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Güncel
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