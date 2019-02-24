Karamollaoğlu: Oluşturdukları Korkudan Dolayı Oy Alırlar (2)

TEMEL KARAMOLLAOĞLU İZMİR ADAYLARINI TANITTI
SP İzmir
İl Başkanlığı'nın düzenlediği aday tanıtım toplantısı, Karşıyaka Deniz Baykal
Kültür Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu
'un katılımı ile gerçekleştirildi. Çok sayıda partilinin katıldığı salonda, 'Dürüst başkan dürüst yönetim' sloganları atıldı. Burada konuşan Karamollaoğlu, İzmir'de partisinin düzenlediği çeşitli programlara katıldığını ve SP'lilerde seçimlerin kazanılmasına yönelik bir kararlılık gördüğünü belirterek, "Biz İzmir'i daha yakından tanıyacağız İzmirli bizi daha yakından tanıyacak. Biz bütün adaylarımız ile 'varız' dedik ve inşallah bütün adaylarımız ile birlikte İzmir'de bir destan yazacağız. Biz oylarımızı artırmak için bu seçime girmiyoruz. Bütün yerlerde seçimi kazanmak için giriyoruz. Kazanma azmi ile yola çıktığınız zaman ortamı siz oluşturuyorsunuz. Sadece oy artırma azmi ile yola çıkarsanız başarısız olunur. İzmir'de özellikle bu coşkuya şahit olmak beni memnun ediyor. Kazanacağımız noktada umudumuz daha da artıyor" dedi.
'KİMSE İSRAFA KALKIŞMAYACAK'
İzmir'de belediye başkan adaylarından 4'ünün kadın olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "4 kadın belediye başkan adayımız var. Bu kardeşlerimizle hep birlikte Türkiye
'nin umudu olduğumuzu göstereceğiz. Kimlerle birlikte yola çıktık? Bizim bu prensiplerimiz ile yola çıkacak kardeşlerimize 'Cepsiz ceket' diyoruz. Cepsiz ceket önemli bir işaret. Neyin simgesi? Dürüst başkan, dürüst yönetimin simgesi." diye konuştu.
SP'nin belediye başkan adaylarının dürüst olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için seçmenden oy isterken, partisinin ilkelerini de açıkladı. Karamollaoğlu, "Yolsuzlukların deliğini tıkayacağız. Bütçeden gelen bir çok delik var, harcamalar var ama bütçelerin en tehlikeli tarafı kontrol edilemeyen, kaybolan gelirleri. Biz bunları tıkayacağız. Kimse israfa kalkışmayacak" dedi.
'ÜRETİMİ DESTEKLEYECEKSİNİZ'
SP'nin oy almadığı yerlere de hizmet götüreceklerini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle dedi:
"Eğer partizanlık devam ederse yeni insanları kazanmalıyız. Evet kendinize destek verenlerin ihtiyaçlarını karşılayacaksınız ama karşı çıkanları dışlamayacak, ikinci sınıf vatandaş gibi görmeyeceksiniz. Bizim adaylarımız farklı. Biz bu ülkeyi ayağa kaldırmasını, ülkeyi yönetenlerden daha iyi beceririz. Yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Kimseyi hakaret etmeyiz, küçümsemeyiz, yalan kesinlikle söylemeyiz. Haram bizim boğazımızdan aşağı inmez. O nedenle biz farklıyız. Bizim iktidara gelmemiz bereket kapılarının açılması demektir." Ekonomi
ve tarım politikalarını da eleştiren Temel Karamollaoğlu, "2 milyon arazi ekilmiyor. Ülkede ekonomik kriz var. Senin 'yok' demenle bu iş ortadan kalkmıyor. Üretimi artıracaksınız, üretimi destekleyeceksiniz. Üretim artmadan bir ülkede işsizlik çözülmez, ülke zenginleşmez. Gelir dağılımında adalet sağlanmaz. Bu arkadaşların kitabında 'üretim' sözcüğü yazmıyor. Kaldırmışlar" dedi.
SP İZMİR ADAYLARI
SP'nin İzmir adayları şunlar; İzmir Büyükşehir Belediyesi
: Şerafettin Kılıç Aliağa
: İsmet Topal Balçova
: Seyfullah Özbek Bayındır
: Ayhan Bilgi Bayraklı
: Vedat Kolukısa Bergama
: Halit Gül Beydağ
: Mustafa Bekar Bornova
: İbrahim Orakçı Buca
: Ceren Kara Çeşme
: Abdulmelik Yüceer Çiğli
: Muhsin Gircude Dikili
: Mustafa İnan Foça
: Paşali Feyiz Gaziemir
: Ömer Çağlar Güzelbahçe
: Osman Tunç Karabağlar
: Mümin Baştürk Karaburun
: Zekeriya Yılmaz
Karşıyaka: Hatice
Değerli Kemalpaşa
: Mehmet Ali Özüdoğru Kınık
: Selim
Özcan Kiraz
: Mesut Sertkaya Konak
: Mustafa Erduran Menderes
: Hamza Demir Menemen
: Servet Yıldız Narlıdere
: Halil Yalçınkaya Ödemiş
: Şahap Bozkurt Seferihisar
: Zehra Çakar Selçuk
: Mine Güzel Tire
: Mehmet Ekmen Torbalı
: Kasım Ocak Urla
: Harun Güneş
Umut KARAKOYUN/ İZMİR,