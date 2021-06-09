Karamollaoğlu: "Ortalığı saran bu müsilajdan ülkemiz bir an evvel arındırılmalıdır" - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaletten emniyete, iş dünyasından siyaset kurumuna ve devletin tüm kılcal damarlarına varıncaya dek ortalığı saran müsilajdan Türkiye'nin bir an evvel arındırılması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta gerçekleştirdikleri Esnaf Kongresinde esnafın kendilerine ilettiği sorunları dile getirerek, yarın da çiftçilerle bir araya geleceklerini söyledi.

"İktidar bugüne kadar olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmemeye devam ederse inanıyorum ki ilk seçimde milletimiz Saadet Partisi'ni yetkilendirecek." diyen Karamollaoğlu, o zaman bu yetkilendirmenin bütün gerekliliğini yerine getireceklerini ifade etti.

Bugün toplumun büyük kesiminin problemlerle karşı karşıya olduğunu aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa bizi kıskanıyor, diyenler Avrupa'yı gidip görsünler isterim ancak geri gelmek kaydıyla. Çünkü gidenlerin büyük kısmı geri gelmiyor. Saadet Partisi olarak biz insanımızı böylesine kötü hayat standartlarına mahkum eden anlayışa kesinlikle razı değiliz. Biz istiyoruz ki insanımız için en temel ihtiyaçlar, hayal bile edilemeyen şeyler olmasın. Biz istiyoruz ki gerçekten ekonomisiyle, insanlarının alım gücüyle, hayat kalitesinin yüksekliğiyle hakikaten özlem duyulan ve kıskanılan bir ülke haline gelelim."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin haftalardır müsilaj sorunuyla ilgilendiğini dile getirdi.

Atık sularla ilgili 2006'da çıkarılan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği'nin bugüne kadar uygulanmadığını savunan Karamollaoğlu, "Adaletten emniyete, iş dünyasından siyaset kurumuna ve devletin tüm kılcal damarlarına varıncaya dek, ortalığı saran bu müsilajdan ülkemiz bir an evvel arındırılmalıdır." diye konuştu.

"Son zamanlarda İslamofobi bütün dünyada arttı"

Son zamanlarda İslamofobi'nin bütün dünyada arttığına işaret eden Karamollaoğlu, bu konuda Kanada'da meydana gelen saldırıyı kınadığını belirterek, Avrupa'nın bu gerçeklerle yüzleşmesi, İslam ülkelerinin de bu konuyu tüm yönleriyle ele alması gerektiğini vurguladı.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin, Kanal İstanbul Projesi başlamadan önce hükümetle görüşme talebinde bulunup bulunulmayacağıyla ilgili sorusuna, "Bir görüşmeye ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim. Bu konu o kadar açık ve net bir şekilde ifade edildi ki tekrar gidip bizatihi bunu 'Sayın Cumhurbaşkanım duymadınız mı bak bir daha söylemek istiyorum.' demenin bir faydasını görmüyorum." şeklinde yanıt verdi.