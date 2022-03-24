KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ - Son Dakika
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KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ

24.03.2022 15:15

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerde bir patlama yapacaklarını belirterek, "Bir değişiklik meydana gelecek.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerde bir patlama yapacaklarını belirterek, "Bir değişiklik meydana gelecek. 'Özgül ağırlığınız fazla' deniyor. Biz de diyoruz ki; şimdi bu özgül ağırlığı sandığa yansıtmakla mükellefiz" dedi.

Çeşitli ziyaretler için Antalya'ya gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilk olarak Antalya Gönüllüleri Platformu'nun toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Karamollaoğlu ve Böcek, geçirdikleri Kovid-19 hastalığı nedeniyle birbirlerine şifa diledi. Karamollaoğlu, "Antalya'da bulunmak bizim için de önemli. Her taraf kışken burası yaz, hem turizm hem tarımın başkenti" diyerek, Başkan Böcek'e teşekkür etti.

Karamollaoğlu, ziyaret sonrası Kazım Özalp Caddesi'nde partisinin lokma dağıtımına da katıldı. Cadde boyunca esnafı da ziyaret eden Karamollaoğlu, çocuklarla ve turistlerle fotoğraf çektirdi. Karamollaoğlu, öğle namazının ardından partisinin Antalya İl Başkanlığı'nda gazetecilere konuştu.

'BİZE KARŞI TEVECCÜH VAR'

Antalya'da partisinin seçime hazırlık temposundan memnuniyet duyduğunu belirten Karamollaoğlu, "Seçime kadar bu tempomuzu yükselterek, devam etme kararındayız. Seçimde en iyi neticeyi almak için çalışıyoruz. Türkiye nezdinde Allah razı olsun, bize karşı bir teveccüh var, itibar var. 'Özgül ağırlığınız fazla' deniyor. Biz de diyoruz ki; şimdi bu özgül ağırlığı sandığa yansıtmakla mükellefiz. Sandığa bu yansımadığı müddetçe, bizim için sadece bir temenniden, hoş sedadan ileriye gitmez. Bunun için bütün gayretimizle ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf edeceğiz" dedi.

'DAYANIŞMANIN TABANI ÇÜRÜTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Partiler arasında bir dayanışma olduğuna da vurgu yapan Karamollaoğlu "Yeni seçim kanunuyla bu dayanışmanın tabanı çürütülmeye çalışılıyor. Ama biz temelde bugünkü sistemin yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bugünkü başkanlık sistemi değişecek ki; Türkiye'de meseleler vatandaşın önünde tartışılabilsin, herkesin ittifak edeceği çözümler bulunabilsin. Derdimiz bu. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin de gayretleriyle en güzel neticeleri alacağımızı ümit ediyorum. Bir patlama yapacağız, bir değişiklik meydana gelecek, bunu da inşallah hep birlikte müşahede edeceğiz diye ümit ediyorum" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ
KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ - Son Dakika


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