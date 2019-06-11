Karamollaoğlu: Pasaportum verilmedi, ismimin önüne 'terör' ibaresi konuldu, bu bir skandal
2 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, isminin başına terör ibaresi konulmak suretiyle pasaportunun iptal edildiğini söyledi. Bu olayın 24 Haziran genel seçimlerinden sonra yaşandığını belirten Karamollaoğlu, 15 gün içinde isminin önündeki 'terör' ifadesinin kaldırıldığını ifade etti.
Saadet Partisi
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:38
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, isminin başına terör ibaresi konulmak suretiyle pasaportunun iptal edildiğini söyledi.
Halk TV
'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yapan Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler sonrası pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı, pasaport verilmeme gerekçesi olarak görevli memurun kendisine 'isminin terörle ilişkili kişiler arasında göründüğünü ve pasaport yenileme işlemini yaptıramadığını' ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdanın bunu kaldırıyorsa oyunu Binali Bey'e ver
SP Lideri Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi: İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenmiş
Okulda büyük vahşet! Ön sırada oturmak isteyen arkadaşlarını öldürdüler
Hollanda hükümetinin yasaklamadığı 'pedofil el kitabı' mahkemelik oldu