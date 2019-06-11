Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Pasaportum verilmedi, ismimin önüne 'terör' ibaresi konuldu, bu bir skandal
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Karamollaoğlu: Pasaportum verilmedi, ismimin önüne 'terör' ibaresi konuldu, bu bir skandal

2 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, isminin başına terör ibaresi konulmak suretiyle pasaportunun iptal edildiğini söyledi. Bu olayın 24 Haziran genel seçimlerinden sonra yaşandığını belirten Karamollaoğlu, 15 gün içinde isminin önündeki 'terör' ifadesinin kaldırıldığını ifade etti.

Karamollaoğlu: Pasaportum verilmedi, ismimin önüne 'terör' ibaresi konuldu, bu bir skandal, System.String[]
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, isminin başına terör ibaresi konulmak suretiyle pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

Halk TV'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yapan Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler sonrası pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı, pasaport verilmeme gerekçesi olarak görevli memurun kendisine 'isminin terörle ilişkili kişiler arasında göründüğünü ve pasaport yenileme işlemini yaptıramadığını' ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:38 
Dünya
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