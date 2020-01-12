Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu - Son Dakika

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Çok itinalı davranılsın, taraf olunmasın, orada bir tarafı tutmak için değil barışı sağlamak için gitsin diye dikkat çektik. Hamdolsun bu istikamette ciddi adımlar atıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Çok itinalı davranılsın, taraf olunmasın, orada bir tarafı tutmak için değil barışı sağlamak için gitsin diye dikkat çektik. Hamdolsun bu istikamette ciddi adımlar atıldı." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Elbistan ilçesindeki 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada Orta Doğu'da yaşananların endişe verici olduğunu belirtti.

İnsanları ırklara bölerek bölgeyi parçalama çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Karamollaoğlu, her yerde ırkçılığı öne sürerek insanları biriyle kavgalı hale getirmeyi en önemli görevlerinden biri olarak görenlerin bulunduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, mezhep farklılığının aslında bir zenginlik olduğuna işaret etti.

Libya ile yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" anlaşmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Asker gönderiyoruz Libya'ya. Çok itinalı davranılsın, taraf olunmasın, orada bir tarafı tutmak için değil barışı sağlamak için gitsin diye dikkat çektik. Hamdolsun bu istikamette ciddi adımlar atıldı. Nasıl denk geldi onu bilmem ama Putin'in yaptığı ziyaretler, arkasından Türkiye'ye gelmesi, doğal gaz boru hattının açılması, sonra Libya'da taraflara ateşkes için çağrıda bulunulması ve muhalif olan Hafter'in bu gece itibariyle buna riayet edeceğini açıklaması bizim için sevindirici bir gelişme."

Karamollaoğlu, önümüzdeki dönem Türkiye'nin seçimlerinin çok kritik olacağını belirterek, "İnşallah biz milletimizin kalbini, gönlünü ve desteğini kazanacağız ama bu sadece lafla olmuyor. Bu ülke hepimizin." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu

Saadet Partisi, Elbistan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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