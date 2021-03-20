Karamollaoğlu: Saadet Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın teminatıdır - Son Dakika

SAADET Partisi, İstanbul 7. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Partinin divan heyetinin açıklandığı kongrede Abdullah Sevim Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini Ömer Faruk Yazıcı'ya devretti.

Saadet Partisi'nin İstanbul 7. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile partililer katıldı. Kongrede Abdullah Sevim Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini Ömer Faruk Yazıcı'ya devretti. Abdullah Sevim'e teşekkürlerini ileten Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Abdullah Sevim'e plaket takdim etti. Kongrede konuşan partinin eski il başkanı Sevim, "2017 yılında göreve geldiğim İstanbul İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle resmen Ömer Faruk Yazıcı kardeşime devretmiş oluyorum. Dava kardeşimin başarısı için duacı olduğumu belirtmek isterim" dedi.

"SAADET PARTİSİ KUTUPLAŞMANIN DEĞİL, KUCAKLAŞMANIN TEMİNATIDIR"