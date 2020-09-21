Karamollaoğlu, Saadet Partisinin eğitimle ilgili raporunu kamuoyuyla paylaştı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Evlatlarımızı sınava değil, hayata ve geleceğe hazırlayacak kalitede bir müfredat ve eğitim metodu oluşturulmalıdır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin "Eğitime Dair Tespit, Teşhis ve Öneriler" başlıklı eğitim raporunu Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Bir ülkenin en büyük servetinin genç nüfusu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Gençlik bir cevherse o cevherin işleneceği süreç de eğitim sistemidir." ifadesini kullanarak "gençlerin sınavlara hazırlanmaktan hayata hazırlanamadığı" eleştirisinde bulundu.

Hükümetin eğitim politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, parti olarak, milli eğitimi, Türkiye'nin en önde gelen meselesi olarak gördüklerini, bu konuda atılması gereken adımların ülkenin bekası gözetilerek siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirtti.

"Eğitimde nicelikten çok niteliğe önem verilmelidir"

Partisinin milli eğitim alanındaki temel tespit, teşhis ve önerilerini içeren 21 maddelik "Eğitim Manifestosu"nu paylaşan Karamollaoğlu, raporun 1 Ağustos-17 Eylül arasında 1333 öğrenci, 1197 öğretmen, 1333 veli olmak üzere toplam 3 bin 863 kişinin katıldığı saha çalışmasıyla hazırlandığını aktardı.

Çalışmayla "Türkiye'de nitelikli eğitimin yapılamadığı" sonucuna ulaştıklarını dile getiren Karamollaoğlu, eğitime yönelik önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Eğitimde nicelikten çok niteliğe önem verilmelidir. Evlatlarımızı sınava değil, hayata ve geleceğe hazırlayacak kalitede bir müfredat ve eğitim metodu oluşturulmalıdır. Eğitimde fırsat eşitsizlikleri ortadan kaldırılmalı veya en az seviyeye indirilmelidir. Kaliteli eğitim, maddi imkanları yetenlerin imtiyazından çıkarılmalı ve toplumun geneline yayılmalıdır.

Okulların teknik, teknolojik, fiziki imkanları ve sınıf mevcutları nitelikli öğretime uygun hale getirilmelidir. Eğitimin her kademesinde, özellikle de yönetim kademelerinde, yapılan atamalarda liyakat esas alınmalıdır. Bir ülkenin eğitiminin kalitesi öğretmenlerinin nitelikleri ile doğru orantılıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda ciddi adımlar atılmalıdır. Öğretmenlerin meslek onuruna yakışır şartlarda çalışabilmesi ve görevlerini şevkle ifa etmeleri için öğretmen maaşları ve özlük hakları acilen yeniden düzenlenmelidir."

Karamollaoğlu, eğitim sistemindeki sorunların yüzeysel değil, köklü ve kronik olduğunu, alınacak tedbirlerin de günü kurtarmaya yönelik pansuman tedbirler değil, tüm paydaşların katılımıyla köklü, kalıcı ve cesur reformlar olması gerektiğini, parti olarak bu yönde gösterilecek her türlü çabaya destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Öğrencilerin bilgi ve hakikatin peşinden koşmasını sağlayacak sınav sistemi getirilmeli"

Raporda ayrıca, "imam hatip liselerinin planlamasının ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılması, meslek liselerinin ilgili sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması, niteliğin mesleki ve akademik anlamda artırılması, eğitim sistemine güven tesis edecek adımların atılması, öğretmenler arasında ücretli, kadrolu ve sözleşmeli gibi tüm ayrımlar ortadan kaldırılarak tüm öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesi, eğitim sisteminin sınav stresinin cenderesinden kurtarılarak öğrencilerin test sorularının değil, bilgi ve hakikatin peşinden koşmasını sağlayacak bir sınav sistemi getirilmesi gerektiği" değerlendirmeleri yer aldı.

Raporda, "eğitimdeki amacın öğrencileri uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek birikim ve donanıma ulaştırmak, öğrencileri mesleki ve akademik olarak hayata hazır hale getirmek, ahlaki ve insani değerlerle donanmış bir birey olarak yetiştirebilmek olduğu" ifadesine de yer verildi.