Karamollaoğlu: "Sağduyu ve İstişareyle Belirleyeceğimiz Adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Olacak" - Son Dakika
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Karamollaoğlu: "Sağduyu ve İstişareyle Belirleyeceğimiz Adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Olacak"

03.07.2022 20:37
Karamollaoğlu: "Sağduyu ve İstişareyle Belirleyeceğimiz Adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Olacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği “Liderler Buluşmasının” ardından; “Sağduyu ve istişareyle belirleyeceğimiz adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve ortak sorunlarımız sorumluluk bilinciyle hızlıca çözüme kavuşturulacaktır” açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği "Liderler Buluşmasının" ardından; "Sağduyu ve istişareyle belirleyeceğimiz adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve ortak sorunlarımız sorumluluk bilinciyle hızlıca çözüme kavuşturulacaktır" açıklamasını yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Liderler Buluşmasının" ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sağduyu ve istişareyle belirleyeceğimiz adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve ortak sorunlarımız sorumluluk bilinciyle hızlıca çözüme kavuşturulacaktır. Sayın Meral Akşener başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: 'Sağduyu ve İstişareyle Belirleyeceğimiz Adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: "Sağduyu ve İstişareyle Belirleyeceğimiz Adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Olacak" - Son Dakika
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