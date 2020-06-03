Karamollaoğlu: Sağlık camiasının gayretiyle salgını daha az zararla geçirdik - Son Dakika

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ülkemizde sağlık camiasının gösterdiği fedakarlık ve gayret, birlikte Bilim Kurulu'nun önemli kararları ile bu salgını dünya geneline bakıldığı zaman daha az zararla geçirdik gibi gözüküyor" dedi.

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybeden Refah Partisi eski Genel Başkanı ve partisinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal için Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına da başsağlığı diledi. Karamollaoğlu, koronavirüsün Türkiye'de ve dünyada etkisini yitirmeye başladığını, ancak endişelerin devam ettiğini belirtti. Karamollaoğlu, "Ama biz ülkemizde sağlık camiasının gösterdiği fedakarlık ve gayret, birlikte Bilim Kurulu'nun önemli kararları ile bu salgını dünya geneline bakıldığı zaman daha az zararla geçirdik gibi gözüküyor. Tabi hükümetin bu noktada bir Bilim Kurulu oluşturması ve Bilim Kurulu kararlarını tatbikata koyması bu zararın azalmasında etkili olmuştur. Bu şunu gösteriyor aslında iş ehline verilirse ve o camianın kararlarına uyulursa bu tip sıkıntılı dönemleri daha ucuz atlatmak mümkün olabiliyor" diye konuştu.

'GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR'

Karamollaoğlu, TBMM'nin 48 günlük aranın ardından tekrar yasama faaliyetlerine başladığını anımsatarak, "Unutulmamalı ki TBMM millet iradesinin yegane tecelligahıdır. Bu sebeple TBMM'ye gereken değerin verilmesi ülkemizin geleceğinin sigortası manasındadır. Güçlü meclis güçlü Türkiye demektir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni çalışma döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. "Bir partiden seçilen milletvekilinin başka bir partiye gitmesi ahlaken doğru mudur?" diyen Karamollaoğlu, "Prensip olarak bakıldığında bunun üzerinde tereddüt doğabilir ama bir parti vekilinin parti programında vaat ettiği prensipleri gerçekleştiremiyorsa burada vekilin ayrılması normaldir. Burada milletvekili yanlış yapıyorsa sandıkta cevabını alır" ifadesini kullandı.

'VATAN YOLCULUĞU' DESTEK PAKETİ AÇIKLANSIN'

Koronavirüs salgının mağdur ettiği kitlelerin başında yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk vatandaşının geldiğini kaydeden Karamollaoğlu, şunları kaydetti: