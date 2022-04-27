Son dakika... Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir - Son Dakika
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Son dakika... Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir

27.04.2022 14:31
Son dakika... Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir

Son dakika gündem haberine göre Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedirSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde, muhalefet partisi liderleriyle 3'üncü kez bir araya geldiklerini belirterek, "İlk başladığımız günden bu güne çok ciddi mesafe aldık.

Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde, muhalefet partisi liderleriyle 3'üncü kez bir araya geldiklerini belirterek, "İlk başladığımız günden bu güne çok ciddi mesafe aldık. Her geçen gün daha da samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar, kararlılığımızı kavileştirmektedir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde, muhalefet partisi liderleriyle 3'üncü kez bir araya geldiklerini hatırlatarak, "İlk başladığımız günden bu güne çok ciddi mesafe aldık. Her geçen gün daha da samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar, kararlılığımızı kavileştirmektedir. Bizler, her birimiz; sorumluluklarımızın, insanımızın talep ve beklentilerinin çok iyi farkındayız. Bu masanın vatandaşlarımıza umut olduğunu ve güven verdiğini görüyor; bunu boşa çıkarmamak adına adımlarımızı gayet ciddi atıyor, süreci hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız kararların ve bundan sonra atacağımız adımların ülkemiz ve insanımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

'SON 2 SENEDE KONUT FİYATLARI HIZLA ARTTI'Karamollaoğlu, en temel ihtiyaçların artık lüks olduğunu ifade ederek, "Vatandaşımızın son günlerde en mustarip olduğu konular zannederim ev-araba fiyatları ve kiralarda yaşanan artışlardır. Parti çevresinin çıkarlarını, milletin çıkarlarının önüne koymuş bir yönetim anlayışı nedeniyle; insanımızın hayat kalitesi her geçen düşüyor. Sağlıklı beslenme, nitelikli eğitim, ulaşım ve hatta barınma gibi en temel ihtiyaçlar orta sınıf ve dar gelirli kesim için büyük bir lüks oldu. İnsanlar bırakın ev sahibi olmayı, artık kiralık ev bile bulamıyorlar. Giderek daha büyük bir sorun haline gelen ve önümüzdeki süreçte daha da fazla gündemimizi işgal edecek konut sorununa değinmeyi bu nedenle bir vazife olarak görüyorum. İktidarın 'Herkesin evi-arabası var' iddiasının aksine ülkemizde konut sahipliği oranı 2014 yılından beri düzenli olarak düşüyor. Ekonomik kriz nedeniyle ise son 2 yılda konut fiyatları daha hızlı arttı. Her olumsuz istatistikte olduğu gibi, konut fiyatlarında da ülkemiz yine parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.'JOE BİDEN'I ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Karamollaoğlu, 1915 olaylarına ilişkin batıdan gelen 'soykırım' değerlendirmelerine tepki göstererek, "Öncelikle tarihi ve hatta bugünü soykırımlarla dolu ABD'nin, bu konuda cümle kurmak haddi de hakkı da değildir. Hakikatleri açıkça çarpıtan Joe Biden'ı şiddetle kınıyoruz. Önce bir dön, aynada kendine bak. 'Elinden damlayan kanları temizleyebilirsen temizle de öyle konuş' derler adama. ABD ve başta Batı ülkeleri olmak üzere, diğer tüm ülkeler bilmelidir ki; Türkiye'nin bu konuda veremeyeceği hesabı yoktur. Fakat bu konuda bizi hesaba çekmeye çalışanlar, önce kendi döktükleri kanların ve yerlerinden, yurtlarından ettikleri mazlumların hesabını vermelidir" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU/ANKARA, -


Son dakika... Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir
Son dakika... Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir - Son Dakika


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