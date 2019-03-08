Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Seçilirsek İlk İşimiz Bize Oy Vermeyen Kardeşlerimizle Kucaklaşmak Olacak

Karamollaoğlu: Seçilirsek İlk İşimiz Bize Oy Vermeyen Kardeşlerimizle Kucaklaşmak Olacak

42 dakika önce

Saadet Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, yerel seçimler kapsamında Beykoz'da partililerle birlikte mitinge katıldı.

Karamollaoğlu: Seçilirsek İlk İşimiz Bize Oy Vermeyen Kardeşlerimizle Kucaklaşmak Olacak, System.String[]
Saadet Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, yerel seçimler kapsamında Beykoz'da partililerle birlikte mitinge katıldı. Karamollaoğlu, "Seçilirsek ilk işimiz bize oy vermeyen kardeşlerimizle kucaklaşmak olacak" dedi.

 

31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Beykoz Belediye Başkan'ını mitinge katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Paşabahçe Meydanında düzenlenen mitingde Kaşıtoğlu ile birlikte partililere seslendi.

 

"31 MART BEYKOZ'DA KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTIR"

 

31 Mart yerel seçimlerinin her açıdan önemli olduğunu söyleyen Sevim, "31 Mart Beykoz'da köprüden önce son çıkıştır. Pek çok fabrikamız kapandı. Pek çok iş alanı yok edildi. Biz Belediye Başkanı seçildiğimizde oluşturacağımız istihdam alanlarıyla bu sorunu ortadan kaldıracağız. Beykozluları çile çekmekten ancak milli görüş belediyeciliği kurtarır. Milli görüşün de adresi Saadet Partisidir" dedi.

 

"MUHALİFLERİN İTİRAZLARINDAN DERS ALIYORUZ"

 

31 Mart seçimlerini kazanırlarsa ilk adımın oy vermeyen vatandaşları kucaklamak olacağını belirten Karamollaoğlu, "Seçimlere çok az kaldı. 31 Mart'a kadar gece-gündüz çalışıp sandıktan Saadet Partisi'ni çıkarmalıyız. Oturduğumuz şehirlerin nasıl yönetileceği halkımızın ihtiyacının nasıl giderileceği konusunda bizim çok önemli projelerimiz var. Türkiye 31 Mart seçimleriyle yeni bir döneme girecek. Bu anlamda atacağımız ilk adım bize oy vermeyen kardeşlerimizi de kucaklamak olacak. Biz farklıyız, kimseyi hakir görmeyiz. Muhaliflerin itirazlarından ders alır, yaptığımız işi daha güzel yaparız" ifadelerini kullandı.

 

Mitingde konuşma yapan Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, fizibilitesi yapılmış karlı yatırımlar yapacağını açıkladı. ve 1880'li yıllarda başladığını söylediği kamu reklamlarını kaldıracağını söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:13 Kaynak: DHA

Necdet Gökçınar, belediye başkan adayı, İstanbul, Saadet Partisi, Güncel
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