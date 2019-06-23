Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum
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Karamollaoğlu: Sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Karamollaoğlu: Sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum, System.String[]


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 
ANKARA,


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:06 Kaynak: DHA
İstanbul, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Güncel
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